Aramalarda 16 milyon 270 bin kaçak makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ile Yüreğir ilçelerinde tır, kamyonet ve depoda arama yaptı.

Adana'da 16 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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