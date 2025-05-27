Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Adana'da sanatseverlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geçen yıl hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Adana'da konser verdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Maarif Orkestrası, repertuvarındaki eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Daha sonra Maarif Halk Dansları Topluluğu, modern ve geleneksel danslardan oluşan gösteri sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orkestranın öğretmenlerden oluştuğunu belirten Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Eğitim modellerimizin içerisinde çocuğun sadece bilgiyle doldurulan değil çok yönlü yetiştirilen, birçok yönden çocuk hem istediği alanda yetişecek hem de yüreğe dokunan huzur veren bir müzik, spor, şiir ve edebiyat dalıyla mücehhez bireyler yetiştirmek için var gücümüzle bir mücadele vereceğiz."

Etkinliğe, çeşitli eğitim kurumlarının yöneticileri, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sanatsever katıldı.