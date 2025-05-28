Adana'da güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

İşletmenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin benzer suçlardan sabıkası olan Gurbet A. olduğunu belirledi.

Kuruköprü Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta S.Ş'ye ait kafedeki kasadan 8 bin lira ve "langırt" adlı oyun aletinden 700 lira çalındı.

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