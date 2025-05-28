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        Saimbeyli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:52
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        Saimbeyli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.T. idaresindeki 01 DIS 54 plakalı otomobil, Gürleşen Mahallesi Saimbeyli-Feke kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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