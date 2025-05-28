Saimbeyli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 01 DIS 54 plakalı otomobil, Gürleşen Mahallesi Saimbeyli-Feke kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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