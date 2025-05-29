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        Adana'da 15 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 15 milyon 270 bin (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:08
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        Adana'da 15 milyon 270 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 15 milyon 270 bin (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tır, panelvan, hafif ticari araç ve 2 kamyonette arama yaptı.

        Araçlarda kaçak 8 milyon 250 bini tütün doldurulmuş 15 milyon 270 bin makaron ile 2 bin 100 elektronik sigara ele geçirildi.

        Polis ekipleri, kaçak makaronlarla ilgili Selahattin S. ve Yasin B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Selahattin S. tutuklandı, Yasin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, araçlarda arama yapılması ve kaçak makaron ile elektronik sigaraların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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