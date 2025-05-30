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        Adana'da silah ele geçirilen evdeki 3 kardeş gözaltına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:23
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        Adana'da silah ele geçirilen evdeki 3 kardeş gözaltına alındı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kardeş gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda, dolaba gizlenmiş kalaşnikof marka tüfek, tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait 9 mermi ve 40 kartuş ele geçirildi.

        Bunun üzerine ikametteki Serkan A. (29) ile ağabeyleri Ahmet A. (33) ve Mahsun A. (38) gözaltına alındı.

        Şüphelilerden Serkan A'nın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, ekiplerin evde arama yapması ve dolaba gizlenen silahları bulması, polis kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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