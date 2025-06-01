Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyeleri çevre temizliği yaptı

Kaplan, gazetecilere, çevre bilincinin toplumun her kesiminde yayılması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın çevre olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Doğan Kaplan ve üyeler, Ceyhan ilçesindeki Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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