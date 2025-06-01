Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyeleri çevre temizliği yaptı
Adana'da Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyelerince çevre temizliği yapıldı.
Adana'da Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyelerince çevre temizliği yapıldı.
Dernek Başkanı Doğan Kaplan ve üyeler, Ceyhan ilçesindeki Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Katılımcılar, etkinlik kapsamında parktaki atıkları topladı.
Kaplan, gazetecilere, çevre bilincinin toplumun her kesiminde yayılması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın çevre olduğunu söyledi.
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