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        Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyeleri çevre temizliği yaptı

        Adana'da Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyelerince çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:48
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        Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyeleri çevre temizliği yaptı
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        Adana'da Ceyhan Musiki Sevenler Derneği üyelerince çevre temizliği yapıldı.

        Dernek Başkanı Doğan Kaplan ve üyeler, Ceyhan ilçesindeki Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Katılımcılar, etkinlik kapsamında parktaki atıkları topladı.

        Kaplan, gazetecilere, çevre bilincinin toplumun her kesiminde yayılması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın çevre olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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