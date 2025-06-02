Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hoşkadem Camisi önünde düzenlenen törende protokol üyeleri, yürüyüş yapan temsili milis kuvvetlerini çiçeklerle karşıladı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, törendeki konuşmasında Kozan halkının tarih boyunca esareti kabul etmediğini söyledi.

Türk milletinin ruhunda cesaret olduğunu ifade eden Ataş, "Ne mutlu bizlere ki böyle bir milletin evlatlarıyız. Ne mutlu ki tek millet, bayrak, vatan ve devlet inancıyla dimdik ayaktayız." dedi.

Konuşmanın ardından Kozan Asri Mezarlığı'na giden protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Törene Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat da katıldı.