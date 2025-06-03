Adana'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin, Osmaniye ve Hatay İl Sağlık Müdürlüklerinden görevlendirilen personel, kentteki kafe ve restoranlarda kapalı alanlarda sigara içme yasağına yönelik denetim yaptı.

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