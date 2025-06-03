Adana'da yaralama ve gasp sanıkları hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, taraflar arasında çıkan kavgada İ.Ö'nün bıçakla Ö.A'yı kolundan yaraladığı, R.Ö'nün de C.K'den anahtarını zorla aldığı araçla olay yerinden uzaklaştığı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi.

Akraba olan sanıkların "nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bahçeşehir Mahallesi'nde 9 Kasım 2024'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Ö.A'nın bıçakla yaralanması, C.K'nin de otomobilinin gasbedilmesine ilişkin sanıklar İ.Ö, K.Ö, M.Ö, R.Ö. ve M.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişiyi yaraladıkları, 1 kişinin de otomobilini gasbettikleri iddia edilen tutuksuz 5 sanık hakkında "nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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