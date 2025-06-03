Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da bursluluk sınavında tam puan alan 2 öğrenci ödüllendirildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 2 öğrenciye çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da bursluluk sınavında tam puan alan 2 öğrenci ödüllendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 2 öğrenciye çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

        Sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 5. sınıf öğrencileri Derviş Mete Arıkan ve Faruk Celil Taştan'ın başarısını kutlamak adına öğrenim gördükleri Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte öğrencilere çeyrek altın, tablet ve çiçek verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayında
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayında
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Adana'da yaralama ve gasp sanıkları hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da yaralama ve gasp sanıkları hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı
        Adana'da kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı
        Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı
        Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı
        Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi
        Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi
        Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ce...
        Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ce...
        Adana'da Karataş sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılıyor
        Adana'da Karataş sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılıyor