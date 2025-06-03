Adana'da panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde panelvanın çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde panelvanın çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
M.A'nın kullandığı 01 ALH 854 plakalı panelvan, Rauf Orbay Caddesi'nde, 8 yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu'nun kullandığı bisiklete çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yoğurtçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis, panelvanın sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.