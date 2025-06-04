Adana&#39;da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencilerince &quot;Yıl Sonu Bale Gösterisi&quot; düzenlendi.ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı tarafından düzenlenen gösteride öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu&#39;nda klasik bale repertuvarından eserler sergiledi.öğrenciler yıl boyunca aldıkları eğitimi sahneye yansıttı. Etkinliğe, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.