Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ile ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        İsrail Gazze halkının yardım merkezlerine yaklaşmasını yasakladı!
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da tekerlekli sandalyesi kırılan kadına polislerden destek
        Adana'da tekerlekli sandalyesi kırılan kadına polislerden destek
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden yıl sonu bale gösterisi
        Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden yıl sonu bale gösterisi
        Adana'da ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira ce...
        Adana'da ters yöne giren kamyonetin sürücüsü ve sahibine 44 bin 152 lira ce...
        Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Adana'da panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
        Adana'da panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi