Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'tan Kurban Bayramı mesajı

Bayramların, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yeniden hatırlattığını kaydeden Kıvanç, "Bu manevi iklimde paylaşmanın huzurunu yaşamak, kardeşliğimizi pekiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramın, başta İslam alemi olmak ülkemize, hemşehrilerimize, iş dünyamıza ve milletimize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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