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        Adana'da huzurevinde tanışan çift evlendi

        Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra Derse, düzenlenen törenle evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:35 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:04
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        Adana'da huzurevinde tanışan çift evlendi
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        Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra Derse, düzenlenen törenle evlendi.

        Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki Demirbaş ile 75 yaşındaki Derse, burada tanışıp arkadaş oldu.

        Arkadaşlıkları sevgiye dönüşen çift, evlenmeye karar vererek ilgili yere başvuruda bulundu.

        Demirbaş ve Derse için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve kurum personelinin desteğiyle huzurevinde nikah töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıydırdığı nikahta çiftin şahitliğini Vali Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve huzurevi sakinlerinden Neriman Aşarsoylu yaptı.

        Törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından Vali Köşger, evlilik cüzdanını Sultan Semra Demirbaş'a verdi.

        Nikahın ardından ilk danslarını yapan Demirbaş çifti, daha sonra huzurevindeki arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

        Mustafa Demirbaş, gazetecilere, tanışmalarının ardından çok zaman kaybetmeden evlilik kararı aldıklarını söyledi.

        Mutlu olduklarını dile getiren Demirbaş, "Birbirimize aşık olduk. Gençler birbirlerini tanısınlar, severek evlensinler. İkinci baharımı yaşıyorum, çok mutlu ve huzurluyum. Allah devletimizden bize böyle imkanları sunduğu için razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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