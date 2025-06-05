Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

Kur'an-ı Kerim okunan programa, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı.

Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve bazı milletvekilleri, şehit yakınları ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitler ile depremde ölenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

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