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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitler ile depremde ölenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:02
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitler ile depremde ölenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

        Adana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler de Kurban Bayramı arifesinde merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na gitti.

        Çiçek koydukları mezarların başında dua eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu.

        - Mersin

        Mersin'de de vatandaşlar, Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, dua okudu.

        Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve bazı milletvekilleri, şehit yakınları ile vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "Deprem Şehitliği"nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan programa, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı.

        Mezarlara karanfil bırakan katılımcılar, birbirleriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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