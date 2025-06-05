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        Ceyhan'da "Çevresel Tehlike ve Tehditler" konulu seminer düzenlendi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Çevresel Tehlike ve Tehditler" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:17
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        Ceyhan'da "Çevresel Tehlike ve Tehditler" konulu seminer düzenlendi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Çevresel Tehlike ve Tehditler" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Dünya Çevre Günü dolayısıyla organize edilen seminer, Cumhuriyet İlkokulu'nda yapıldı.

        Etkinlikte, eski TEMA Vakfı İl Başkanı Halil Akyürek, öğrencilere iklim değişikliği, su ve toprak kirliliği, biyoçeşitliliğin azalması ve çevre bilinci konularında bilgi verdi.

        Seminere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Şengül de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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