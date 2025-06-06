Adana Valisi Yavuz Selim Köşger huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, huzurevinde kalan kişilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, huzurevinde kalan kişilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Köşger, bayram dolayısıyla Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Ziyarette Köşger, sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
Köşger, yaşlılarla bir arada olmanın huzur ve mutluluk verdiğini belirterek, "Sağlık, huzur, mutluluk, esenlik, birlik ve beraberlik içinde, güzel vatanda, bayrağın altında nice bayramlar diliyorum." dedi.
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