Adana Valisi Yavuz Selim Köşger huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Köşger, yaşlılarla bir arada olmanın huzur ve mutluluk verdiğini belirterek, "Sağlık, huzur, mutluluk, esenlik, birlik ve beraberlik içinde, güzel vatanda, bayrağın altında nice bayramlar diliyorum." dedi. ​​​​​​

Köşger, bayram dolayısıyla Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

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