Adana'da polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı

Ekipler etkinliklerde, Çukurova Üniversitesi ve polis okulu öğrencileri, muhtarlar, güvenlik görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ve vatandaşlara, UYUMA ve NARVAS hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 15-30 Nisan'da 27 etkinlik gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekipleri, vatandaşlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.