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        Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 22:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 22:38
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        Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kozan Barajı mevkisinde Mustafa C. yönetimindeki 01 EA 589 plakalı otomobil, akşam saatlerinde önünde seyreden saman yüklü Aydın D. idaresindeki 01 RY 763 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Mustafa C. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan Mustafa C, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

        Traktör sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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