Adana'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde saman yüklü traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kozan Barajı mevkisinde Mustafa C. yönetimindeki 01 EA 589 plakalı otomobil, akşam saatlerinde önünde seyreden saman yüklü Aydın D. idaresindeki 01 RY 763 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan Mustafa C, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Traktör sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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