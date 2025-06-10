ATB Başkanı Bilgiç'ten Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyaret

Adana Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit'i ziyaret etti.

ATB'den yapılan açıklama göre, ziyaret kapsamında Bilgiç, enstitü arazilerinde yerel kaynaklardan temin edilen daneli tohumların ekim alanlarını inceledi.

Enstitü Müdürü Cerit ile iklim değişikliği, yeşil mutabakat ve dijitalleşme konularının tarıma etkisi ve yapılabilecek işbirliklerini de görüşen Bilgiç, "Geleceğin tarımla güçlendirilmesi için iki kurumun bilgi, tecrübe ve vizyon birliği, yenilikçi, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli tarım anlayışının gelişmesine önemli katkılar sunacaktır. Kurumlar arası bu güçlü işbirliği, verimli, dirençli ve rekabetçi bir tarımsal üretim yapısının gelişmesine katkı için bir dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.