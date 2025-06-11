Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Varsaklar Mahallesi'nde Abdullah K'nin kullandığı 80 HD 595 plakalı tır kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen Selami T. yönetimindeki 01 AHP 324 plakalı kamyona çarparak narenciye bahçesine devrildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon da Burak T. idaresindeki 34 EEC 224 plakalı otomobil ile Erkan Ö. yönetimindeki 01 BBG 69 plakalı cipe çarptı.
Zincirleme kazada tır sürücüsü Abdullah K. araçta sıkıştı.
Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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