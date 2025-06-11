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        Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:50
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        Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Varsaklar Mahallesi'nde Abdullah K'nin kullandığı 80 HD 595 plakalı tır kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen Selami T. yönetimindeki 01 AHP 324 plakalı kamyona çarparak narenciye bahçesine devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon da Burak T. idaresindeki 34 EEC 224 plakalı otomobil ile Erkan Ö. yönetimindeki 01 BBG 69 plakalı cipe çarptı.

        Zincirleme kazada tır sürücüsü Abdullah K. araçta sıkıştı.

        Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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