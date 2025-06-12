Adana'da 2 kişiyi darbeden zanlı gözaltına alındı

Açıklamada, "Habere konu darp şüphelisi İ.E. (28) güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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