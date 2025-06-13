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        Adana'da tartıştığı eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:55
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        Adana'da tartıştığı eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eski eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.T. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 16 Nisan 2024'te sanık Y.T'nin boşandığı eşi H.Ç'nin Gültepe Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine geldiğini, tarafların konuşmak amacıyla buradan çıkıp iş yerine 50 metre mesafede bulunan mezarlığa gittiklerini belirtti.

        Sanığın yaptığı barışma teklifini müştekinin kabul etmediğini anlatan savcı, bunun üzerine Y.T'nin eski eşi H.Ç'yi bıçakla ağır yaraladığını kaydetti.

        Savcı, adli tıp raporuna göre müştekinin hayati tehlike geçirecek nitelikte yaralandığını bildirerek, Y.T'nin "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Y.T. savunmasında, olay günü konuşmak ve barışmak amacıyla H.Ç. ile bir araya geldiğini ifade ederek, "Tartışma sırasında bana ağır hakaretler etti. Ben medikal firmasında çalıştığım için oraya gelen ürünleri koliden çıkarmak amacıyla olay günü üzerimde bıçak bulundurmuştum. Olay nedeniyle müştekiden özür diliyorum. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Müşteki H.Ç'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Y.T'nin cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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