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        Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek

        Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçe belediye meclisleri, başkan vekillerini seçmek için 17 Haziran'da toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:28
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        Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek
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        Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçe belediye meclisleri, başkan vekillerini seçmek için 17 Haziran'da toplanacak.

        Valilikten alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından 2 ilçe belediyesinde başkan vekili seçimi yapılacak.

        Seçimlerin yapılması için Valiliğin belediyelere gönderdiği yazıya göre, iki seçim de 17 Haziran Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

        Seyhan Belediyesi'nde başkan vekili seçimi belediyenin meclis toplantı salonunda, Ceyhan Belediyesi'ndeki seçim de Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

        Tekin ve Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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