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        AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, "Babalar Günü" etkinliğine katıldı

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, "Babalar Günü" etkinliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:58
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        AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, "Babalar Günü" etkinliğine katıldı
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        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, "Babalar Günü" etkinliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

        Dağlı, AK Parti Adana İl Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme ve İl Başkan Yardımcısı Kürşat Koç tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği yaşlıların Babalar Günü'nü kutladı.

        Dağlı, yaptığı konuşmada, büyüklerin tecrübelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi.

        Devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Dağlı, "Bizler de bu özel günde siz değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin hayır duaları bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri de Başkan Dağlı ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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