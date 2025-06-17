Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İl Başkanı Şahin'den Vali Köşger'e ziyaret

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanı Oğuz Şahin'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İl Başkanı Şahin'den Vali Köşger'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanı Oğuz Şahin'i makamında kabul etti.

        Köşger, ziyarette derneğin yaptığı çalışmalarla ilgili Şahin'den bilgi aldı.

        Ziyarette Şahin'e dernek üyesi Ergün Yalçın ile terör gazileri Oktay Arslanpay ve Mahmut Çertmek de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Adana'da orman yangını (2)
        Adana'da orman yangını (2)
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Adana Valisi Köşger, mayıstaki asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Adana Valisi Köşger, mayıstaki asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Burcu öğretmenin otomobili bulundu
        Burcu öğretmenin otomobili bulundu
        Adana'da orman yangını
        Adana'da orman yangını