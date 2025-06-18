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        Adana'da 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı karısı ile bacanağını tabancayla öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:29
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        Adana'da 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı karısı ile bacanağını tabancayla öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çelik (29) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Bilirkişi raporuna göre geriye dönüp ateş ettiğime dair bulgu yoktur. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer müşteki ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i ve araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'i tabancayla öldürmüştü. Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı. Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı. Polislere de ateş ettiği belirlenen zanlı, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir evin damında saklanırken yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

        Çelik hakkında, biri ağırlaştırılmış 2 müebbet, polise yönelik ateş açma eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, kaçarken ateş açması sonucu 2 kişiyi yaralaması ve kamu malına zarar vermesi nedeniyle de 3 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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