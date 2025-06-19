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        Adana'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi

        Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:59 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:59
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        Adana'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi
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        Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve olay günü minibüste toplam 21 kişi olduklarını söyledi.

        Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine salatalık hasadı için tarım işçisi götürdüğünü belirten Mustafa A, "Aracı arkadaşımdan aldığım için bakım yaptıramamıştım. Kaza sonrası araçtan en son ben çıktım. Olaydan hemen sonra sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, kazada yaralanan kişilerin durumuyla ilgili Adana Adli Tıp Kurumundan istenen kati hekim raporunun beklenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Mustafa A'nın kullandığı tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs 22 Nisan 2024'te Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 23 Nisan 2024'te, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde, sürücü Mustafa A'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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