Adana'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi

Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücünün 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve olay günü minibüste toplam 21 kişi olduklarını söyledi.

Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine salatalık hasadı için tarım işçisi götürdüğünü belirten Mustafa A, "Aracı arkadaşımdan aldığım için bakım yaptıramamıştım. Kaza sonrası araçtan en son ben çıktım. Olaydan hemen sonra sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.