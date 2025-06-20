Adana'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Araçlarda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste arama yaptı.

Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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