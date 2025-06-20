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        Adana'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:48
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        Adana'da 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 6 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde durdurulan tır ve minibüste arama yaptı.

        Araçlarda 6 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücüler, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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