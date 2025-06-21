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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 07:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 07:46
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda 4 farklı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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