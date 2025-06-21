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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:59
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Adana'da TYT'ye girecek adaylar, sınavın yapılacağı okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

        TYT Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

        - Mersin

        Mersin'de adaylar, merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'ne aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldi.

        Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.

        Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

        - Hatay

        Hatay'da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde TYT'ye girecekleri okullara gitti.

        İskenderun ilçesindeki okullarda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

        Adayların aileleri, okulların çevresinde bekledi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı.

        Adaylar, kapıda yapılan kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

        Sınava girenlerin yakınları okul bahçesinde bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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