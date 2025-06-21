Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

TYT Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

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