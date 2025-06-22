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        Yüreğir'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:36
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        Yüreğir'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen sürücülere 68 bin 246 lira ceza uygulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 3 kıraathane ve 1 internet kafeye de idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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