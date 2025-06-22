Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Adana'da adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen AYT için okullara gitti.
Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kağıtları kontrol edilen adaylar, salonlara alındı.
Aileler de okulların dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.
- Mersin
Mersin'de adaylar, erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu.
Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nde kontrolün ardından salonlara alınan öğrenciler, sınava başladı.
- Hatay
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de adaylar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde sınav heyecanı yaşadı.
Aileleri ve yakınlarının başarı dilediği öğrenciler, görevlilerin kontrolü sonrasında salonlara yönlendirildi.
- Osmaniye
Osmaniye'de adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı.
Kapıda yapılan kimlik kontrolünün ardından adaylar salonlara geçti.
Adayların yakınları da AYT'nin tamamlanmasını okulun dışında bekledi.
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