Adana'da orman yangını çıktı

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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