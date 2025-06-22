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        Adana'da orman yangını çıktı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:23
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        Adana'da orman yangını çıktı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        - Devrilen arazözdeki 2 personel yaralandı

        Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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