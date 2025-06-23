Adana'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla biri avukat 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da aralarında olduğu tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. gelmedi. Tanık G.U. ile sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan tanık G.U, sanıklardan H.Ş. ile herhangi bir irtibatının olmadığını öne sürerek, "Ben araç kiralama işiyle uğraşmaktayım. İşim sebebiyle birçok kimseyle muhatap oluyorum. Fakat H.Ş'yi tanımıyorum. Kendisiyle telefonda ya da yüz yüze bir irtibatım olmadı. H.Ş'den uyuşturucu madde almadım." ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların bu aşamada mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.