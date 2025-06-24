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        Adana'da 1 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da 1 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:47
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        Adana'da 1 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Adana'da 1 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin hafif ticari araçlarını takibe aldı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan araçlardaki incelemede 1 ton 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.

        Ekipler, 2 sürücüyü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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