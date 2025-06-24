Adana'da tartıştığı kişiyi demir sopayla yaraladığı iddia edilen sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.S. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın ağabeyi B.S. ve eşi N.S. arasında ailevi sorunlar bulunduğunu, N.S'nin bu nedenle kardeşi Ö.D'nin Yenibey Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini anlattı.

Sanığın 15 Kasım 2024'te ağabeyi adına sorunları konuşmak için yengesinin yanına gittiğini belirten savcı, burada çıkan tartışmada M.S'nin demir sopayla Ö.D'yi başından ağır yaraladığını ifade etti.

Savcı, M.S'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ö.D'yi ben yaralamadım. Olay sırasında kendisi bana saldırdı. Asla öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.