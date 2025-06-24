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        Adana'da tartıştığı kişiyi demir sopayla yaraladığı iddia edilen sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:08
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        Adana'da tartıştığı kişiyi demir sopayla yaraladığı iddia edilen sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.S. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın ağabeyi B.S. ve eşi N.S. arasında ailevi sorunlar bulunduğunu, N.S'nin bu nedenle kardeşi Ö.D'nin Yenibey Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini anlattı.

        Sanığın 15 Kasım 2024'te ağabeyi adına sorunları konuşmak için yengesinin yanına gittiğini belirten savcı, burada çıkan tartışmada M.S'nin demir sopayla Ö.D'yi başından ağır yaraladığını ifade etti.

        Savcı, M.S'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ö.D'yi ben yaralamadım. Olay sırasında kendisi bana saldırdı. Asla öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.S'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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