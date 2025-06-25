Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 13 firari hükümlü yakalandı

        Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 13 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Cansız bedeni bulunan kadının kaldığı huzurevine idari soruşturma
        Cansız bedeni bulunan kadının kaldığı huzurevine idari soruşturma
        Türkiye'nin ilk deri bankası ve doku laboratuvarı Adana'da hizmete açıldı
        Türkiye'nin ilk deri bankası ve doku laboratuvarı Adana'da hizmete açıldı
        Adana'da "Kapalı Devre Sulama Sistemi" toplantısı düzenlendi
        Adana'da "Kapalı Devre Sulama Sistemi" toplantısı düzenlendi
        Adana'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Adana'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        SMA hastası 11 aylık İkranur'un babası: Kas kayıpları her geçen gün artıyor
        SMA hastası 11 aylık İkranur'un babası: Kas kayıpları her geçen gün artıyor
        Adana'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti