Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 13 firari hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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