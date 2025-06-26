Adana'da park halindeki panelvanda 31 bin 625 uyuşturucu etkili hap bulundu

Şüphelinin ağabeyi Murat B'nin, panelvanın sahibi olduğu, "uyuşturucu satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Adana'da park halindeki panelvanda 31 bin 625 uyuşturucu etkili hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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