Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonette gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

        Adana'da gümrük kaçağı 1210 elektronik sigara ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyonette gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da gümrük kaçağı 1210 elektronik sigara ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bir kamyonette arama yaptı.

        Aramada, araç kasasının tabanına yapılan gizli bölmede, 1210 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        İzmir'de alevlerle mücadele!
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Adana'da 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da park halindeki panelvanda 31 bin 625 uyuşturucu etkili hap bulundu
        Adana'da park halindeki panelvanda 31 bin 625 uyuşturucu etkili hap bulundu
        Cezaevindeki ağabeyinin minibüsünü uyuşturucu hap deposuna dönüştürmüş
        Cezaevindeki ağabeyinin minibüsünü uyuşturucu hap deposuna dönüştürmüş
        Adana'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
        Adana'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Evine molotofkokteyli atılan anne: Ateşin içine girip, bebeğimi çıkardım
        Evine molotofkokteyli atılan anne: Ateşin içine girip, bebeğimi çıkardım