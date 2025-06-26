Adana'da kamyonette gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 1210 elektronik sigara ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
Adana'da gümrük kaçağı 1210 elektronik sigara ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, araç kasasının tabanına yapılan gizli bölmede, 1210 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.