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        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan 6'sına hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 6'sı 11 yıl 9 ay 22 gün ila 21 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 2'si ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:34
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        Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar bulunmasıyla ilgili 8 sanıktan 6'sına hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 6'sı 11 yıl 9 ay 22 gün ila 21 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 2'si ise beraat etti.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar N.A., K.C.U., D.C.G., A.E. ve Ş.A., tutuksuz yargılanan Y.E. ve M.E.V. ile avukatlar katıldı. Başka suç nedeniyle cezaevinde olan S.V. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 14 Ocak 2023'te polis ekiplerince Gürselpaşa Mahallesi'nde durdurulan tırın dorsesindeki kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildiğini belirtti.

        Olay yerindeki sanıkların uyuşturucuyu Ş.A'ya ait kuş kulübesine taşımak isterken polislerce yakalandığı anlatılan iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti, beraatlerine karar verilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan S.V'yi 21 yıl, Ş.A. ve A.E'yi 15 yıl 9 ay, D.C.G. ve K.C.U'yu 13 yıl 1 ay 15 gün, N.A'yı da 11 yıl 9 ay 22 gün hapse çarptırdı, Y.E. ile M.E.V'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

        Heyet, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin mevcut hallerinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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