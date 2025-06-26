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        Adana'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:22
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        Adana'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

        Esentepe Mahallesi'ndeki dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde Halil İbrahim Solak olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Solak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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