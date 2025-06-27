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        Adana'da apartman dairesinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman dairesinden 20 bin lira ile altın çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:48
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        Adana'da apartman dairesinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman dairesinden 20 bin lira ile altın çalan şüpheli tutuklandı.

        Dadaloğlu Mahallesi 2567 Sokak'taki H.A'ya ait daireden 9 Haziran'da 20 bin lira, 5 çeyrek, 2 yarım ve 7 gram altın ile 2 altın kolye çalındı.

        Para ve altınlarının çalındığını fark eden H.A. durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ramazan A. olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla zanlı, saklandığı adreste yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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