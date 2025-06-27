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        Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:55
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        Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

        İmamoğlu ilçesinde düzenlenen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra ilçe teşkilatlarınca yapılan veya gerçekleştirilmesi planlanan programlar değerlendirildi.

        Kanlı, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP'nin daima milli sorumluluk ve yapıcı siyaset anlayışı içinde hareket ettiğini belirtti.

        Teşkilat başkanlarının ve yöneticilerin her zaman halkın içinde olmasının önemine işaret eden Kanlı, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi Türkiye Yüzyılı'nı inşa ve ihya etmenin arzusundayız. Milli birlik ve dayanışmamızı güçlendirmenin çabasındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. Özne her zaman ve her daim Türk milletidir."

        Kanlı, toplantının ardından ilçe protokolüne ziyaretlerde bulundu.

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