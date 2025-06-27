GÜNCELLEME - Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkarıldı

Yangın söndürme uçağının 19 Haziran'da orman yangınına müdahale sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu biri yabancı uyruklu iki pilot yaralanmıştı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti.

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