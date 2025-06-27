Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkarıldı

        Adana'da 19 Haziran'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı sudan çıkarılıp kıyıya çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da 19 Haziran'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı sudan çıkarılıp kıyıya çekildi.

        Kentte 19 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında su aldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı.

        Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti.

        Ekipler, 27 metre derinlikteki uçak enkazını, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkardı.

        Uçağın enkazı, buradan göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine çekildi.

        Yangın söndürme uçağının 19 Haziran'da orman yangınına müdahale sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu biri yabancı uyruklu iki pilot yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Adana Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutla...
        Adana Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutla...
        Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        Adana'da MHP ilçe başkanları toplantısı yapıldı
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu
        Adana'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu