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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:24
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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 6 fakülteden 497 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, törende, üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli gelişim gösterdiğini söyledi.

        Yıl boyunca emek veren öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sözen, "Her biri altın değerinde olan siz değerli gençlerimizi geleceğe hazırlamak için mücadele veriyoruz. Hedefinizi nasıl belirlerseniz belirleyin, beklentimiz, önce kendisiyle barışık, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olmanızdır." dedi.

        Konuşmaların ardından fakültelerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, bölüm birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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