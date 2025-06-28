Adana'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cemil K. idaresindeki 01 AZA 072 plakalı motosiklet, Sazai Karakoç Bulvarı'nda ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Cemil K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cemil K'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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