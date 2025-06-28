Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da seyyar merdivenle balkonuna çıktıkları evde hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, 25 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katındaki ikametten 25 gram altın ve 1500 dolar çalan 2 zanlının yakalanması için özel ekip oluşturdu.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden ekip, ruhsat sahibinin ifadesine başvurdu.

Bu kişinin aracını 23 Haziran'da onarım için tamirhaneye bıraktığını söylemesi üzerine ekip, iş yerinde çalışan Mustafa Ö. ile arkadaşı Fettah Kaan Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ö. ile arkadaşı Fettah Kaan Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 25 Haziran'da, müzisyen Cem A'nın birinci kattaki evinden 25 gram altın ve 1500 dolar çalınmıştı.

Olaydan sonra kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.